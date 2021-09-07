Сургут, Югра, 7 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) по решению суда закрыт полигон твёрдых бытовых отходов на Сургутском восточном месторождении. Об этом сообщает региональный информационный центр «Югра».

Ben_Kerckx Свалка. Мусор

Суд предписал рекультивировать данный полигон отходов. Работы планируют начать в сентябре, а закончить через 4 года.

Отмечается, что на вышеуказанном земельном участке действовали две площадки для складирования мусора. Сейчас закрыта вторая площадка. действующая с 2009 года. За 12 лет она переполнилась, сюда свезли 1,5 тысяч тонн отходов.