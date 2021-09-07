Москва, 7 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Более 92% госпитализированных в ковидные госпитали — это те, кто не был привит от коронавирусной инфекции, заявил 7 сентября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Мурашко «Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 сентября, российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 39 млн человек.