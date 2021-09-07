Иваново, 7 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Более 500 млн рублей будет направлено из резервного фонда Правительства РФ на завершение строительства инфекционного госпиталя в Ивановской области, сообщили 7 сентября в пресс-службе Правительства России. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Средства федерального центра поступят в виде субсидии для софинансирования расходов регионального бюджета на завершение строительства объекта», — уточнили в пресс-службе правительства.

Быстровозводимый инфекционный госпиталь на 360 коек начали строить в августе 2020 года в Иваново для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. На эти цели регион получил из резервного фонда Правительства Российской Федерации 2,5 млрд рублей. Сдать госпиталь должны были до конца 2020 года, однако его так и не достроили. В апреле СКР возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений должностными сотрудниками департамента строительства и архитектуры Ивановской области.