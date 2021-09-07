Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 12 школьных классов из-за коронавируса, сообщили журналистам в оперштабе региона.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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12 классов в восьми школах города ушли на «дистант» в связи со случаями COVID-19.

Также на удалённый режим перешли 10 групп в 10 дошкольных учреждениях города. Ещё восемь групп в семи детсадах закрыли на карантин по ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, что массового введения дистанционного режима в учебных учреждениях региона не планируется.