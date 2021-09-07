Стокгольм, 7 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Большинство сотрудниц известного шведского разработчика стратегических видеоигр Paradox Interactive пожаловались на «плохое обращение». Об этом 7 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Агрессия и оскорбление

В сеть «утекли» результаты опроса, который был проведён среди 133 работников компании (всего в Paradox Interactive работают 400 человек) в августе 2021 года. Значительная часть респондентов (44%) выступила с подобными жалобами. Журналисты обратили внимание, что женщины составили 26% от общего числа опрошенных, и большинство из них отметили в анкетах, что часто сталкиваются на работе с оскорблениями и плохим обращением.

«Оскорбительное обращение — систематическая и слишком распространенная проблема для Paradox», — к такому выводу пришли проводившие исследование эксперты. Они также предположили, что руководство компании защищает «преступников». Представители Paradox Interactive отвергли предположение, что недавний уход Эббы Люнгеруд с должности генерального директора компании связан с результатами опроса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пост главы Paradox Interactive вновь занял Фредерик Вестер. Люнгеруд заявила, что решила покинуть компанию из-за «разногласий во взглядах» на стратегию её развития.