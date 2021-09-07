Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Швартовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс», строящейся в Санкт-Петербурге, намечены на конец сентября 2021 года. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» ЛСП «Северный полюс».

В настоящий момент на платформе ведутся достроечные работы: проходят работы по центровке и окончательному монтажу главного дизеля, изготовлению и монтажу систем, обеспечивающих пуск дизель-генераторов; идет подготовка к сдаче на конструкцию помещений верхней палубы, передаче их на окраску и изоляцию. Таким образом ЛСП готовится к швартовым испытаниям, которые запланированы на конец сентября текущего года.

Напомним, контракт между АО «Адмиралтейские верфи» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до минус 50градусов и влажности 85%.