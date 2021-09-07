Москва, 7 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В России более 92% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не привиты от коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — сказал Мурашко.

По его словам, пациенты, привитые от коронавируса и поступающие в больницы с COVID-19, как правило, имеют лёгкое течение болезни и не попадают в реанимации.