Ленинский район, Волгоградская область, 7 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Свыше миллиона рублей обязал взыскать суд с жителя Волгоградской области. Его 600 овец безнадзорно забрели на поле фермера в Ленинском районе и уничтожили посевы репчатого лука, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

Овца

Глава крестьянского фермерского хозяйства в марте 2021 года приобрёл 34 кг семян лука на сумму почти 220 тысяч рублей. Он обработал поле площадью восемь гектаров, установил систему орошения, высадил семена и прополол всходы. Однако урожай на 40% уничтожила отара овец — 23 мая 600 безнадзорно пасущихся животных, принадлежащих одному из местных жителей, зашли на поле.

Факт погибших посевов задокументировала комиссия, фермер обратился в полицию и суд. Ущерб на поле оценили в 286 тысяч рублей и ещё в 744 тысяч рублей упущенной выгоды из-за срыва главой КФХ исполнения договора на поставку свежих овощей.

На судебное заседание ответчик не явился. Суд постановил взыскать с него сумму ущерба. Решение пока не вступило в законную силу.