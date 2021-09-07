Челябинск, 7 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Проживающие в доме на улице Российская в Челябинске бывшие и действующие участковые уполномоченные полиции могут сохранить за собой квартиры. Об этом заявили представители мэрии города, пишут СМИ.

Alper Çuğun Ключи от квартиры

Чтобы это сделать, жильцам нужно перевести квартиры в жильё для коммерческого найма. Размер платы за такой наём составит чуть более 13 рублей за квадратный метр. Чиновники также добавили, что квартиры в доме были приобретены администрацией города и являются муниципальными. Участковым их предоставили в 2008—2009 годах, но тогда это позволял закон. Теперь же муниципалитет не вправе предоставлять им служебное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские обратились с видеообращением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и президенту России Владимиру Путину. Они пожаловались на то, что их хотят выселить из занимаемых квартир, и попросили организовать проверку передачи квартир в доме в 2007 году в собственность муниципалитета.