Киев, 7 сентября 2021, 16:25 — REGNUM Об оговорке экс-президента Украины Петра Порошенко на заседании Верховной рады 7 сентября сообщила Страна.ua.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
President.gov.ua

Критикуя украинского президента Владимира Зеленского, Порошенко сказал:

«Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства «Северного потока — 2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014 [года]. И потом своими претензиями то к [федеральному канцлеру Германии Ангеле] Меркель, то к [президенту России Владимиру] Путину, ой извините… то к Меркель, то к [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, то к [президенту США Джо] Байдену
Порошенко

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