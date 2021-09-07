Киев, 7 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Об оговорке экс-президента Украины Петра Порошенко на заседании Верховной рады 7 сентября сообщила Страна.ua.

Критикуя украинского президента Владимира Зеленского, Порошенко сказал:

Порошенко

«Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства «Северного потока — 2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014 [года]. И потом своими претензиями то к [федеральному канцлеру Германии, то к [президенту России, ой извините… то к Меркель, то к [президенту Франции, то к [президенту США.»