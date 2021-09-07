В социальные учреждения Югры постепенно приходит тепло
Сургут, Югра, 7 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в детских садах, школах и больницах с 7 сентября включается отопление. Заявки на подключение теплосетей подали 30 учреждений, в которых температура воздуха ниже +22 градусов, сообщает «Открытый регион».
Znamkaluga.ru
Батарея отопления
Отмечается, что первыми в Югре к теплу подключили социальные объекты Берёзовского района и Покачей.
Жилые дома подключат к отоплению, когда на улице температура воздуха ниже +8 градусов будет держаться минимум пять дней.