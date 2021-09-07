Бишкек, , 16:22 — REGNUM Киргизстанские власти сняли все ограничения на въезд на свою территорию граждан Казахстана. Об этом заявил спикер парламента Киргизии Талант Мамытов на встрече со своим казахстанским коллегой Нурланом Нигматулиным на Всемирной конференции спикеров в столице Австрии.

Казахский пограничник Shekaraknb.kz

Глава киргизского законодательного собрания попросил казахские власти снять на паритетной основе ограничения при пересечении границы Казахстана гражданами Киргизии.

Также спикеры обсудили вопросы совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и обострение ситуации в Афганистане, а также связанную с ней необходимость унификации некоторых законов, касающихся безопасности Киргизии и Казахстана.

Еще одной темой для разговора стало сотрудничество в рамках межпарламентских организаций и вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.