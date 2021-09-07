Оренбург, 7 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

В документе говорится об обязательном переводе на дистанционную работу осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области работников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями в соответствии с перечнем, утверждаемым минздравом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций.

Министерству здравоохранения Оренбуржья предписано утвердить перечень заболеваний и состояний, требующих перевода сотрудника на дистанционку.

Повышенный режим готовности из-за пандемии в регионе продлили до 21 сентября. По прежнему под запретом остается работу кальянных, а также массовые праздники, поминки в ресторанах и кафе, ночная работа развлекательных клубов.

Соблюдение масочного режима обязательно в местах скопления людей, в частности, в общественном транспорте, аэропорту, на вокзалах, автостанциях, остановках, торговых залах, в такси, в учреждениях, оказывающих услуги государственных органов, органов местного самоуправления.