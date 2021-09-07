Москва, , 16:18 — REGNUM Маршал Карл Густав Маннергейм на оккупированной территории Карелии развернул систему концлагерей, где уровень содержания порой становился хуже, чем в немецких аналогичных учреждениях. Об этом 7 сентября заявил доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«До сих пор у нас идут дискуссии с финскими историками, которые пытаются обелить финский режим, показать, что он отличается от нацистского режима немецкого на других территориях. Но фактически это не так», — заявил Веригин.

Когда население было согнано в эти концлагеря, уже осенью 1941 года и в начале 1942 года, начался голод. Людей не могли обеспечить продовольствием, кроме того, начались болезни и эпидемии из-за скученности населения и отсутствия медицинского обслуживания.

«Очень высокая смертность была: весной 1942 года смертность в финских концлагерях была выше, чем в немецких. В немецких до 10% погибло, в финских — 13,75%», — указал историк.

«Всё это говорит о том, что режим был жестоким по отношению к русскому, славянскому населению. В 1943 году несколько пытались изменить эту политику, концлагеря переименовали в лагеря для перемещённых лиц, но суть это не решало, и смертность была довольно высокой. До сих пор у нас не установлена цифра погибших на территории оккупированной Карелии», — подчеркнул Веригин.

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