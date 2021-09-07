Сыктывкар, 7 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных COVID-19 пополнили 216 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 80 случаев, Ухте — 44 и Сыктывдинском районе. Всего под медицинским наблюдением находятся 6820 человек.

По данным штаба, в Коми официально подтверждён 1531 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом. Девять из жертв скончались накануне, 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми госпитализированы 1,5 тысячи ковид-пациентов.