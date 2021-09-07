Кострома, 7 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Костромской области прививки «СпутникомЛайт» сделали около 5,4% жителей региона, нуждающихся в ревакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

Процесс прошли 538 человек. Всего в «обновлении» антител нуждаются примерно 10 тысяч костромичей.

Напомним, ревакцинация от COVID-19 в Костромской области стартовала в начале августа. По данным департамента в регион было доставлено почти 42 тысячи доз препарата «СпутникЛайт».

Врачи рекомендуют делать повторную прививку от коронавируса через шесть месяцев с момента получения второй дозы «Спутника V». В случае отсутствия хронических заболеваний консультация терапевта не требуется.