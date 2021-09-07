Красноярск, 7 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Красноярске будут судить руководителя ресурсоснабжающей организации, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей питьевой водой. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя гендиректора ООО «КрасКом» (ч. 1 ст. 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

По информации следствия, 28 января 2021 года на водозаборе «Гремячий лог» произошла авария. Временно прекратилась подача воды, снизилось давление воды в магистральной сети питьевого водоснабжения в Октябрьском округе Красноярска.

Из-за низкого уровня воды в резервуаре чистой воды на водозаборе «Гремячий лог» ограничили водоснабжение в многоквартирных домах на улицах Киренского, 2-я Огородная, Дачная, Борисова, 2-я Крутая.

Как уточнили в СКР, обвиняемого своевременно оповестили об аварийной ситуации. Однако сразу после ремонтных работ он допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям. До этого не были проведены необходимые профилактические и проверочные мероприятия, направленные на выявление инфекции в питьевой воде. Промывку и дезинфекцию трубопровода магистральной сети также не провели.

После многочисленных жалоб красноярцев он не прекратил подачу воды, что, по информации ведомства, «повлекло за собой массовое отравление более 200 человек». Они признаны потерпевшими по уголовному делу.

В рамках расследования были проведены необходимые экспертные исследования. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Затем оно будет направлено в суд.