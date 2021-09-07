Варшава, 7 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Активисты левых и либеральных организаций поставили палаточный городок возле здания польского Сейма в Варшаве и объявили бессрочную голодовку в знак протеста против жесткой миграционной политики властей. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что активисты требуют от руководства республики принять и дать статус беженцев всем мигрантам из Афганистана и стран Ближнего Востока, которые хотят попасть на территорию Польши через Белоруссию, но не имеют такой возможности. Несколько десятков человек живут под открытым небом прямо на белорусско-польской границе.

В акции принимают участие несколько десятков активистов. На площади перед зданием Сейма поставили около десятка палаток.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.