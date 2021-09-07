Москва, 7 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Маршал Карл Густав Маннергейм планировал зачистить Карелию от русского населения. Об этом 7 сентября заявил доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«За два дня до начала решающего наступления финской Карельской армии был издан приказ №132. Четвёртый пункт этого приказа гласит, что всех русских на территории Карелии задерживаем и отправляем в концлагеря», — заявил Веригин.

«Я подчеркну: это было 8 июля 1941 года. Ещё основная Карелия не была оккупирована, но участь русского населения уже была решена», — подчеркнул он.

По его словам, эта идея легла в основу всей оккупационной политики в Карелии. По приказу Маннергейма 15 июля 1941 года была создана военная администрация. И весь период оккупации финская администрация в Карелии была именно военной — все основные распоряжения шли лично от Маннергейма.

«Население было чётко разделено на две категории: привилегированное население, карелы, финно-угры и другие, которые должны были стать гражданами Великой Финляндии, и русские, которым там не было места», — пояснил историк.

В Петрозаводске осенью 1941 года было создано шесть концлагерей для мирного гражданского населения, а всего на территории Карелии было создано в период оккупации 14 таких концлагерей.

Кроме того, по приказу Маннергейма были созданы 32 трудовых лагеря.

«Это сложно представить, но я хочу это почувствовать: даже нацистская Германия не имела такой концентрации мест принудительного содержания. И это на территории оккупированной территории Карелии, где проживало всего 86 тыс. человек — большую часть населения удалось эвакуировать», — указал Веригин.

По его словам, около 50 тыс. из них составляло славянское население, и для них было создано около 100 мест принудительного содержания.