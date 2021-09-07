Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Объекты водоснабжения и водоотведения Ленинградской области на 96% готовы к отопительному сезону. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Как отмечается, «Леноблводоканал» в плановом режиме завершает мероприятия по подготовке объектов к функционированию в осенне-зимний период. Для бесперебойной работы предприятия и круглосуточного обеспечения жителей и котельных водой сформированы 43 бригады и готовы 350 единиц спецтехники.

«Полностью завершена работа по подготовке к отопительному сезону в Лужском, Приозерском, Сланцевском районах. На 98% завершены мероприятия в Подпорожском, Тосненском и Волховском районах», — заметили в пресс-службе.

К отопительному сезону готовятся водопроводные сети и резервуары чистой воды: завершаются работы по ремонту и промывке резервуаров, ревизии и ремонту пожарных гидрантов, очистке водопроводных колодцев.

«На 72% к отопительному сезону готовы канализационные сети. Проведены работы по ремонту, очистке, и герметизации горловин канализационных колодцев, а также промывке канализационных сетей. Также выполнена техническая подготовка канализационных, водоочистных сооружений и канализационных насосных станций — готовность объектов 89%», — подчеркнули в администрации региона.

Отдельное внимание при подготовке к отопительному сезону уделяется вопросам надежного электроснабжения. На балансе предприятия более 15 резервных источников электроснабжения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в регионе может начаться уже с середины сентября, такое поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.