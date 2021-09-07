Москва, 7 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Европе стоимость ЖКХ, действительно, крайне высокая и всегда таковой была. Равно, как в США она традиционно занимает лишь небольшую часть расходов домохозяйств. В этом плане приведенные Счетной палатой РФ о услугах ЖКХ в России сведения абсолютно верны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЖКХ тоже космос

«Правда, есть еще одно существенное обстоятельство — это прочие расходы на необходимые жизненные нужды. Например, на питание. Траты на еду у среднестатистической российской семьи составляют более трети их доходов. А примерно 44% отечественных домохозяйств вынуждены тратить на питание более половины своего заработка.

Для сравнения, в Люксембурге доля расходов на еду составляет порядка 8,7%, в Великобритании — около 10%, в Нидерландах 10,6%, а таких весьма недешевых для проживания государствах, как Швеция, Дания, Финляндия, Австрия, Ирландия или Швейцария расходы на питание приближаются к 12%.

Что касается США, то там еда по нашим меркам и вовсе дешевая — среднее американское домохозяйство расходует на питание всего около 6,5% своего бюджета.

Впрочем, не стоит забывать, что в США весьма высоки расходы на медицинское обслуживание, всевозможные страховки, расчеты по кредитам (они там крайне популярны) и так далее.

Тем не менее, относительно небольшие по сравнению с Европой расходы россиян на ЖКХ не означают, что гражданам живется однозначно легче, чем европейцам или американцам — в каждой стране есть своя специфика. Где-то выше траты на ЖКХ, где-то на еду, где-то на страховки и прочее», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитор Счётной палаты Наталья Трунова заявила, что средняя стоимость услуг ЖКХ в России за квартиру находится в пределах 5 тыс. рублей.

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