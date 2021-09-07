Краснодар, 7 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о жестоком убийстве 27-летней глухонемой женщины вынес суд в Краснодарском крае, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного комитета России. Виновным признан 36-летний местный житель.

Mate Marschalko Убийство

Как доказано следствием и судом, трагедия произошла в ночь на 18 декабря 2020 года в поселке Знаменском города Краснодара. 36-летний осуждённый напал на свою новую знакомую, 27-летнюю женщину — он нанес ей 46 ударов колюще-режущим предметом, похитил три тысячи рублей и скрылся на автомобиле. Пострадавшая смогла через приложение вызвать такси. Таксист по прибытию на место вызвал скорую помощь. Женщина скончалась по пути в больницу. Установить причастного к убийству следователям удалось в кратчайшие сроки.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, дополнительно ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы.