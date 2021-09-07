Лянтор, Югра, 7 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры в результате столкновения Jeep Grand Cherokee с грузовиком «МАЗ» погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 7 августа около 10:40 по местному времени (08:40 мск) на улице Магистральная в Лянторе. .

По предварительной информации водитель Jeep Grand Cherokee 1988 года рождения допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель джипа и пассажир 1997 года рождения погибли на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.