Джакарта, , 16:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решил присутствовать при вакцинации студентов образовательного центра округа Понорого в провинции Восточная Ява. Об этом глава государства написал в Twitter.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Одновременно вакцинация проводится также в исламских школах-интернатах, церквях и молитвенных домах в 34 провинциях Индонезии», — написал президент в Twiiter.

https://twitter.com/jokowi/status/1435171230999474176

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 39 165 980 человек или 18,81% жителей страны.

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