Астана, 7 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Нурлан Ногаев освобождён от должности министра энергетики Казахстана. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Gov.kz Нурлан Ногаев

Тем же указом он назначил Ногаева на новую должность.

«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан», — следует из текста документа, опубликованного пресс-службой главы государства.

Напомним, министерство энергетики Казахстана Ногаев возглавлял с декабря 2019 года. Ранее с 26 марта 2016 года был акимом Атырауской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после того, как 26 августа в Жамбылской области произошли взрывы на территории воинской части. Взорвались и горели склады с инженерными боеприпасами, в результате ЧП погибли 13 человек.