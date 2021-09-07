7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО).

Оксана Переможенко, , 17:17 — REGNUM Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней», — сказал он.

Глава украинско дипломатии добавил, что «противовоздушная и противоракетная оборона — это ключевые «дыры», которые необходимо заполнять».

«И мы сейчас над ними очень предметно работаем», — отметил он.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Читайте также: На Украине заявили о незаинтересованности в американской системе ПРО

Заявление Дмитрия Кулебы обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Также новость обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте» и на телеграм-канале VESTI. Многие критически отнеслись к заявлению Дмитрия Кулебы.

«Украина нуждается в адекватных, профессиональных и благоразумных людях, а не в собственной ПРО», — отреагировала Наталия Ж.

«Клоунам нужно отвечать по-клоунски: купите у России С-400 «Триумф», тем более, что ничего в мире лучше пока не изобретено и на очереди поставка в войска России комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются. Только вот рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 около 500 млн. долларов. Потяните?» — не без сарказма поинтересовался Олег Валентинович.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Своя [ПРО] только гражданские суда сбивать способна», — написал Юрий.

«Украина нуждается в людях с мозгами в головах!» — добавил Александр Ф.

«Во клоуны! Вы двадцать лет два танка строили, системы ПРО они хотят!!! А стену [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка уже достроили?» — не без иронии спросила Маргарита П.

«Украина нуждается в новой власти…» — пишет Андрей В.

«Украина нуждается лишь в адекватных чиновниках. Мало установить систему ПРО. Её нужно содержать в актуальном состоянии и обслуживать, а в бюджете на это нет денег, так как всё разворовывают. Так что пусть Кулеба слюни подотрет», — отреагировал Vladimir I.

«Хочу открыть Кулебе большой секрет, — у нас уже полное ПРО за 30 лет мы ПРО*рали промышленность, науку, здравоохранение, культуру, образование, правоохранительную систему и правосудие, а с 2014 года ещё и Крым и Донбасс, да и в целом страну. Так какого ПРО тебе ещё не хватает?» — задался вопросом Александр К.

«Верным путем идете, товарищи-паны! Только пулеметы и танчики, а народу голодомор. Потом на «соседа» спишите. А денежки к потайным карманчикам прилипнут. А как с ними сытно и тепло в других заморских краях!» — не без сарказма написала Мария П.

«Система ПРО — удел развитых государств. Аграрная сверхдержава — баржи с арбузами и закрытый ЧСЗ (Черноморский судостроительный завод. — О. П.)», — добавил Максим И.

Американский комплекс ПРО THAAD U.S. Missile Defense Agency

«Если бы данный субъект соображал головой в данном направлении, а не искал новые схемы «намыть бабла», то он не лез бы в оборонку, а занимался внешними связями, а министр обороны поручил ряду предприятий того же завода Фрунзе (Сумы), Шевченко (Харьков) и Южмаш (Днепр) модернизировать имеющиеся технологии и С-300, которые и сейчас превосходят американские дрова, как сделал мною глубоко уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко…» — пишет Владимир З.

«Учитывая успехи в производстве миномёта «Молот»…, новости о ПРО могут говорить только о больших жертвах среди военнослужащих Украины», — подытожил Марк З.

Читайте также: Зеленский: после Афганистана разведке Украины «аплодирует весь мир»