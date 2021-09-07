Сыктывкар, 7 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Правительство России направит в бюджет Коми 50,1 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, средства пойдут на продолжение строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре.

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

Напомним, решение о строительства больницы на 100 коек было принято в 2020 году. Сейчас ведутся работы по устройству стен и колонн технического подполья I, II и III блоков, утеплению и гидроизоляции стен I, II и III блоков, бетонированию перекрытия технического подполья II блока, армированию стен и колонн I этажа I и II блоков. Согласно контракту, больница будет достроена в марте 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России направит более 300 млн рублей на строительство специализированных больниц в Саратовской области, Удмуртии и Республике Коми.