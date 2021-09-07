Хива, Узбекистан, 7 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Город Хива 14−15 сентября встречает международное мероприятие, которое проводится совместно с ЮНЕСКО и по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщила ИА REGNUM представитель организаторов мероприятия.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

Также 13−21 сентября текущего года в нескольких городах Узбекистана — Ташкенте, Хиве и Нукусе пройдет ряд ярких культурных мероприятий Недели культурного наследия.

«В рамках Недели состоится V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана «Культурное наследие Узбекистана — фундамент нового Ренессанса», — отметила собеседник агентства.

В конгрессе примут участие более 350 ученых и экспертов из 46 стран мира и Узбекистана — ведущие востоковеды, корановеды, эксперты, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и многие другие.