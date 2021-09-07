Пермь, 7 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Пермском крае в начале сентября отмечен рост заболеваемости ОРВИ, сообщает Управление Росоптребнадзора по региону.

Kazanfirst.ru ОРВИ

За неделю с 30 августа по 5 сентября зарегистрировано 17,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 6,6% выше чем за предшествующие семь дней. Среди дошкольников и взрослого населения произошло превышение эпидпорога заболеваемости.

По данным лабораторного мониторинга, на территории Прикамья циркулируют риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.

Добавим, что в регионе началась прививочная кампания против гриппа. Применяется вакцина «Ультрикс Квадри». В 2021—2022 эпидсезоне планируется привить от гриппа более 1,56 млн пермяков (60% от совокупного населения).