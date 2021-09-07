Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В возрасте 54 лет ушел из жизни Майкл Кеннет Уильямс. Об этом 7 сентября сообщает портал TVLine.

Смерть

Тело актёра обнаружили в его квартире, расположенной в Нью-Йорке. Издания New York Post и Daily News сообщили, что в полиция нашла в жилище Уильямса предметы, которые используются при употреблении наркотиков. Представитель членов семьи покойного отметил, что они попросили журналистов не тревожить их в столь тяжёлое время.

Майкл Кеннет Уильямс знаком зрителям по проектам таких фильмов и сериалов, как «Прослушка», «Подпольная империя», «Страна Лавкрафта», «Робокоп», «Судная ночь 2» и другим. Ранее в одном из интервью актёр признался, что с 19 лет боролся с наркотической зависимостью.