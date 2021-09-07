Саратов, 7 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Саратове 7 сентября состоялась презентация инновационного технопарка «Almaz-Digital», который создали на площадках центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры. В мероприятии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Saratov.gov.ru Инновационный технопарк в Саратове

Технопарк будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи. В рамках реализации проекта будет создано около 4 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове на базе предприятий корпорации «Росэлектроника» планируют открыть технопарк «Полигон», на базе которого требуется создать единую цифровую региональную промышленную платформу. Министр промышленности и торговли РФОлег Бочароввыразил готовность оказать региону помощь, в том числе финансовую, но и резидентам необходимо представить планы по развитию с конкретными результатами.

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