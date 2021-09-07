Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 510 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Вирус выявили у 103 жителей Екатеринбурга и 407 пациентов из других муниципалитетов. Всего подтверждено 127 188 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Для сравнения, сутками ранее врачи зафиксировали 514 ковид-пациентов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали сильное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.