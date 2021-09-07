Москва, 7 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. На самом деле, слишком высокие нефтяные цены не выгодны ни производителям, ни покупателям нефти, поскольку в конечном итоге это может привести к замедлению темпов экономического роста в мире и, как следствие, снижению потребления нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

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«Более того, как отметил Вагит Алекперов, цены выше $100 за баррель действительно могут привести к росту инвестиций в малорентабельные проекты, что несет в себе риски резкого падения предложения в периоды снижения нефтяных цен.

То есть для ценовой стабильности нефтяного рынка критическое значение имеет предсказуемость со стороны предложения.

И одним из инструментов для достижения этого, уже неоднократно подтвердившего свою эффективность, является координация действий ведущих стран-экспортеров нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае подорожания нефти до более чем $100 за баррель может произойти обрушение рынка, заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

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