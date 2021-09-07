Орел, 7 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Начальник полиции межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Ливенский» Орловской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый попросил своего подчиненного инспектора ДПС не составлять административный протокол о правонарушении при управлении транспортным средством в отношении своего знакомого.

«Таким образом, обвиняемый совершил незаконные действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать», — уточнил представитель СУ СКР.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.