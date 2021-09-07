Москва, 7 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Япония хотя и считает «курильский вопрос» неурегулированным, все же вынуждена мириться с международными договоренностями, в том числе с основным документом, касающимся юрисдикции данных островов — Сан-Францисским договором, подписанным 8 сентября 1951 года между 48 странами антигитлеровской коалиции и Японией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«При этом она крайне заинтересована в эффективном использовании природных ресурсов данного региона. В первую очередь в части рыболовства и рыбопереработки.

Впрочем, и иные направления, касающиеся обрабатывающей промышленности, энергетики и тому подобные являются для Японии весьма интересными.

Последние инициативы России, озвученные президентом Владимиром Путиным на Дальневосточном форуме и предполагающие создание на островах Территории опережающего развития (ТОР), где для инвесторов предлагается обнуление налогов на 10 лет, позволяет всем заинтересованным сторонам совместно использовать столь ценные ресурсы Курильских островов.

Россия получает необходимые для развития региона инвестиции, иностранные инвесторы — уникальные преференции и гарантии обеспечения их прав.

Предложение России является крайне важным и для развития Курилов, и для сближения позиций нашей страны и Японии в части скорейшего и взаимовыгодного решения «курильского вопроса», который является камнем преткновения во взаимоотношениях наших стран», — считает эксперт.

Как сообщалось ИА REGNUM, японская сторона намерена и дальше консультироваться с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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