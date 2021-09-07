Сеул, 7 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ) местного производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Агентство оборонного развития (ADD).

Цитата из х/ф «Курск». Реж. Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Подлодка

Испытание состоялось на прошлой неделе с подводной лодки ВМС Южной Кореи «Досан Ан Чхан Хо» (KSS-III).

Предполагается, что оружие, получившее кодовое название Hyeonmu 4−4, разработано на основе южнокорейской баллистической ракеты Hyeonmu-2B с дальностью 500 км.

Известно, что Южная Корея стала восьмой по счёту страной мира, обладающей БРПЛ собственного производства, после США, России, Великобритании, Франции, Индии, Китая и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа текущего года ВМС Южной Кореи приняли первую дизельную подводную лодку водоизмещением 3000 тонн, оснащенную баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ).

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