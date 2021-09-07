Лондон, , 15:53 — REGNUM Налог на социальное страхование в Великобритании с апреля 2022 года будет повышен властями страны на 1,25% для того, чтобы направить дополнительные средства на поддержание деятельности Национальной службы здравоохранения (NHS) в условиях пандемии коронавируса. Об этом 7 сентября объявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время своего выступая в Палате общин парламента страны.

Борис Джонсон Number 10

«Пандемия коронавируса серьезно повлияла на работу NHS. Служба столкнулась с колоссальным давлением. При этом, благодаря NHS, нам удалось спасти жизни многих людей, в том числе за счет программы вакцинации: в настоящий момент сотрудники службы ввели пациентам около 88 млн доз препаратов от коронавируса. Для того, чтобы помочь родным и любимым, мы должны увеличить финансирование NHS», — сказал он.

Также премьер-министр Британии уточнил, что налог на дивиденды будет также увеличен на 1,25%.

При этом Джонсон признал, что это решение «нарушает пункты предвыборного манифеста» ныне правящей Консервативной партии, однако отметил, что это произошло по такой объективной причине, как пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Великобритании пригрозили отказать Франции в предоставлении обещанной ранее многомиллионной помощи, в случае, если французы не станут активнее препятствовать нелегальным мигрантам в попытках достичь британских берегов.