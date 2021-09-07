Пермь, 7 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Перми открылся первый магазин, на прилавках которого представлена продукция, сделанная руками заключенных, сообщают СМИ.

59.fsin.gov.ru Товары, сделанные руками пермских заключённых

В торговом зале несколько зон: товары для кухни, товары для сада, детские товары. Первый магазин ГУФСИН уникален. В нем собраны сувениры и продукция заключенных со всех исправительных колоний региона. Как правило, такие торговые точки работают при колониях.

В случае популярности центрального магазина, в Перми может возникнуть целая сеть таких торговых точек. Об этом сообщает v-kurse.ru со ссылкой на заместителя начальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрия Машкина.