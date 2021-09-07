Таллин, 7 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. 7 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в режиме видеоконференции выступил на проходящем в Таллине цифровом саммите Tallin Digital Summit. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Чтобы обеспечить технологический прогресс, в рамках инициативы «Троеморья» мы продвигаем цифровую безопасность. Польша хорошо осознает серьезность угрозы кибератак с Востока», — заявил в своем выступлении Моравецкий.

Глава польского правительства также подчеркнул, что «инициатива «Троеморья» создает возможности для всестороннего сотрудничества, в частности, создания платформы для развития цифровой инфраструктуры».

»Основой для этого является трансатлантическое сотрудничество и обеспечение условий для развития малого и среднего бизнеса. Мы работаем по многим направлениям, чтобы стимулировать рост конкурентоспособности всего Евросоюза», — отметил Моравецкий.