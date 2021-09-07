Тбилиси, 7 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Переход в Грузии к пропорциональной схеме голосования на выборах в парламент республики даст оппозиционным партиям возможность отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта». Об этом 7 сентября заявил журналистам лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Kyuntorv Георгий Вашадзе

Он прокомментировал внесение на рассмотрение в парламент законопроекта о поправках к конституции республики, которые были согласованы депутатами от фракции большинства и от оппозиционных фракций. Вашадзе также рассчитывает на то, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

«Сегодня мы принимаем исторические изменения, и страна должна перейти на полностью пропорциональную систему. Это один из главных механизмов смены власти на внеочередных выборах», — сказал лидер оппозиционного полиобъединения.

После смены власти, как отметил Вашадзе, можно будет провести судебную реформу в стране.

Напомним, в Грузии в настоящее время действует смешанная схема выборов депутатов парламента. 120 народных избранников получают места в законодательном органе по партийным спискам, а 30 — в ходе голосования по мажоритарным округам. В оппозиции заявляют, что это помогает правящей партии получить больше голосов в парламенте.