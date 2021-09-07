Москва, 7 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent откатываются на 1,27%, опускаясь в район 71,3 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Коррекция на фоне краткосрочного укрепления охватила практически все основные сырьевые позиции, на прошлой неделе существенно подорожавшие.

Каких-то фундаментальных новостей, говорящих в пользу кардинального ухудшения состояния мировой экономики, не выходило, скорее, наоборот.

Неожиданно сильный рост показал в августе экспорт и импорт Китая, в частности, импорт увеличился за счет существенного увеличения закупок нефти китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями.

Поставки нефти из Мексиканского залива все ещё не восстановлены после урагана «Ида» в полном объёме.

Часть пострадавших НПЗ во Флориде, конечно, снизили потребление, но спрос со стороны других нефтепереработчиков должен возрасти в свете подъёма цен.

Скорее всего, коррекция не будет очень продолжительной, и ближе к концу недели цены на нефть поползут вверх», — считает эксперт.

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