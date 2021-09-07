Москва, 7 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Комитет ООН по исследованию космического пространства в мирных целях одобрил предложение Роскосмоса о создании Евразийского космического образовательного центра. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба госкорпорации.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Роскосмос

«Комитет ООН по космосу одобрил инициативу создания нового регионального образовательного центра по космической науке и технике», — указано в сообщении.

В госкорпорации намерены взаимодействовать с региональными центрами, аффилированными с ООН, и государствами, которые заинтересованы в наращивании человеческого потенциала в космической отрасли. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что открытие образовательного центра станет важным вкладом в достижение целей устойчивого развития.

Директор департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук напомнил, что о концепции регионального центра ООН по космической науке и технике, распределённого по территории России, заговорили несколько лет назад. Ни в стране, ни в мире такого проекта еще не было. Сейчас он успешно стартовал и набирает высоту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил об уничтожении конкурентного рынка коммерческих запусков. Это произошло из-за санкций США.

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