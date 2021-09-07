Нью-Дели, 7 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Индийская компания Force Motors обнародовала тизерное изображение нового внедорожника Force Gurkha BS6. Об этом сообщает издание Carandbike.

Carandbike Force Gurkha BS6

Ожидается, что внедорожник будет представлен в ближайшие недели. Gurkha 2021 модельного года должен был дебютировать в прошлом году, однако из-за пандемии сроки были перенесены.

Модель получила 7-местную компоновку салона с отдельными сиденьями для водителя и переднего пассажира, трехместным диваном во втором ряду и двумя боковыми откидными сиденьями сзади.

Интерьер новинки будет оформлен в черных тонах. Внутри модели появятся: новая информационно-развлекательная система с тачскрином, трехспицевый руль, электрические стеклоподъемники, АБС, а также две подушки безопасности.

По предварительной информации, под капотом Force Gurkha будет стоять 2,6-литровый дизельный агрегат Mercedes-Benz. Мотор, соответствующий стандарту BS6, будет обладать мощностью 89 л. с. и 260 Нм крутящего момента. Сочетаться двигатель будет с пятиступенчатой «механикой» приводом 4×4.

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