Уфа, 7 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Более 65 тысяч пациентов приняли врачи «поездов здоровья» в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

По его словам, врачи этих поездов сделали более 24 тысяч флюорографий и более 14 тысяч маммографий.

«Специалисты выявили 1559 человек с гипертонией, 369 — с подозрениями на онкозаболевания, 356 — на сахарный диабет, 41 — на туберкулёз», — сообщил Хабиров.

Эти пациенты были направлены на дообследование для уточнения диагнозов, в настоящее время они уже проходят лечение, пояснил он.

«Все желающие могут бесплатно пройти обследование, сделать флюорографию, кардиограмму, маммографию, получить рекомендации врачей и привиться от COVID-19», — заявил глава региона, отметив, что приём ведут высококвалифицированные стоматологи, офтальмологи, онкологи, гинекологи, хирурги, терапевты, кардиологи, урологи, неврологи, эндокринологи и другие специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «поезда здоровья» в Башкирии выезжают в те населенные пункты региона, в которых нет возможности организовать прием узких специалистов.