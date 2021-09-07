Москва, , 15:41 — REGNUM Об этом 7 сентября заявил доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которой состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».

Маннергейм и Советский Союз. В. Н. Барышников

«Почему был такой жестокий оккупационный режим в Карелии в течение почти трёх лет? Две трети республики было оккупировано, включая город Петрозаводск. Откуда идут истоки тех преступлений против мирного гражданского населения Карелии?.. Маннергейм был сторонников идеи «Великой Финляндии», которую он сформулировал в период гражданской войны в 1918 году, когда начались первые походы финнов в Советскую Россию», — заявил Веригин.

«Идея заключалась в том, чтобы присоединить Карелию, российскую Карелию, создать государство Великая Финляндия, сделать карелов и других финно-угров гражданами Великой Финляндии, ну, а русских удалить с территории», — указал он.

В виде приказа эта идея была воспроизведена 10 июля 1941 года в момент наступления на территорию Карелии, отметил Веригин.

«Он ещё раз заявил о том, что его цель — это присоединение Восточной Карелии, создание Великой Финляндии. Уже в этом приказе были отброшены все идеи о том, что Финляндия вступила в войну Советского Союза на стороне нацистской Германии, чтобы вернуть утерянные территории», — подчеркнул историк.

«Он чётко сформулировал идею Великой Финляндии, а в этой Великой Финляндии не было места для русского, славянского населения», — указал он.