Москва, 7 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Действительно, текущий уровень цен на нефть большинством стран-экспортеров рассматривается как комфортный, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«При более высокой цене растет рентабельность проектов с высокой себестоимостью — сланцевой нефти, глубоководного бурения, добычи вязких сортов нефти.

Также высокая цена стимулирует альтернативные технологии, начиная от биотоплива и заканчивая электромобилями, которые на фоне дорогого бензина выглядят более привлекательно.

Тем более резкие взлеты цены опасны сейчас, когда спрос неустойчив ввиду высокой вероятности введения новых пандемийных ограничений на полеты и перемещения на наземном транспорте.

Однако оценка, озвученная руководителем «Лукойла», не учитывает роста долларовой инфляции. На фоне активной накачки рынков ликвидностью, которую проводят ФРС и Евроцентробанк, покупательная способность доллара снижается, что подразумевает и пересмотр издержек тех же американских сланцевиков и прочих альтернативных проектов.

Так что коридор, который страны ОПЕК+ считают для себя комфортным, будет смещаться вверх. Особенно в свете того, что некоторые страны-экспортеры во время прошлогодней ценовой войны существенно издержали свои резервы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае подорожания нефти до более чем $100 за баррель может произойти обрушение рынка, заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, его слова приводит издание «Коммерсантъ».

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