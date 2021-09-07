Псков, 7 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Псковской области наибольшая заболеваемость среди взрослых в настоящее время отмечается в возрастной группе 30−49 лет. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Герб Псковской области

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По данным ведомства, заболеваемость коронавирусом в Псковской области на минувшей неделе (31 августа — 5 сентября) снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 8,9%. Чаще всего сейчас болеют взрослые люди в возрастной группе 30−49 лет.

На данный момент в области проведено 506 934 исследований на наличие коронавирусной инфекции, в том числе 975 — за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 47 607 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 95 — за прошедшие сутки. Выздоровел 41 291 житель региона, при этом за минувшие сутки ни одного пациента выписано не было. Умер 701 человек, в том числе два летальных исхода зарегистрировали за последние сутки.