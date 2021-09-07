Архангельск, 7 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Ломоносовский суд Архангельска смягчил меру пресечения экс-замгубернатора региона Андрею Шестакову. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, бывший чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, переведен из СИЗО под домашний арест.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

Согласно решению суда, внесенного накануне, 6 сентября, Шестаков проведет под арестом еще два месяца — до 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрея Шестакова и экс-министра строительства региона, директора «Плесецкого дорожного управления» Михаила Яковлева задержали в Архангельске 10 апреля 2021 года по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей.

Андрей Шестаков до 2016 года был министром строительства региона, а в 2020 году занял пост заместителя председателя регионального правительства. После отставки губернатора Игоря Орлова получил пост заместителя генерального директора судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге.