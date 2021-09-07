Варшава, 7 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. 7 сентября в польском Карпаче проходит первый день работы ежегодного международного Экономического форума. В нынешнем году это уже тридцатое по счету мероприятие. В первый день его работы была вручена награда «Человек года». Об этом сообщает Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Награду получил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Словении Янез Янша. Этот политик возглавил словенское правительстве в 2020 году. Он имеет репутацию непримиримого сторонника жесткой линии против мигрантов из стран Ближнего Востока, а также ЛГБТ-ценностей. Местные СМИ нередко называют его «словенским Трампом» или «мини-Орбаном».

Он известен широкой поддержкой нынешнего правительства Польши. Особенно в его противоречиях с руководством Евросоюза и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках XXX Экономического форума, называемого «польским Давосом», запланировано почти 200 панельных дискуссий, встреч, лекций. Для участия в мероприятии в Карпач съехались около 3 тысяч гостей из Польши и других стран: политики, экономисты, эксперты, руководители ведущих компаний, журналисты.

Тематический диапазон форума охватывает обсуждение нынешней ситуации и перспектив бизнеса, климата, здравоохранения, безопасности, средств массовой информации и коммуникаций, а также борьбы с пандемией.